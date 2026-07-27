Unter Klopp: Kapitänsfrage schon geklärt?

Rudi Völler vermutet, dass Joshua Kimmich (31) auch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bleibt. „Ich gehe mal davon aus“, antwortete der DFB-Sportdirektor beim internationalen Trainer-Kongress in Mainz auf entsprechende Nachfrage.

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„Kimmich hat es in vielen Länderspielen bewiesen, dass er ein Fahnenträger ist, ein toller Kapitän. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine große Veränderung geben wird“, führte Völler aus. Bayern-Profi Kimmich lief mittlerweile 114 Mal mit dem Adler auf der Brust aufs Feld, einen Titel konnte er im DFB-Dress abgesehen vom Confederations-Cup 2017 bislang nicht gewinnen.