Bayerns Stürmersuche: Wie heiß ist die Osimhen-Fährte?

Am gestrigen Montagabend berichtete ‚Sky‘ von einem Telefonat zwischen Verantwortlichen des FC Bayern und den Beratern von Victor Osimhen (24). Die Münchner teilten ihre Wertschätzung mit, stellten aber auch klar, dass eine Ablöse weit über 100 Millionen Euro zu hoch sei. Der Tenor: Bayern und Osimhen, das klappt eher nicht.

Innerhalb kürzester Zeit wurde die Fährte aber wieder heißer. ‚Sky‘-Reporter Florian Plettenberg liefert einen neuen Stand. Demnach würde Osimhen gerne nach München wechseln – schonmal eine gute Ausgangslage. Zudem könnten weitere Gespräche in den kommenden Wochen folgen. Ein erfolgreicher Transfer hänge auch an der Meinung von Trainer Thomas Tuchel und auch am Preis, den die SSC Neapel diktiert.

Klar ist: Die Italiener haben nur mäßigen Verkaufsdruck, da Osimhen noch bis 2025 gebunden ist. Mit seinen 25 Toren in Serie A und Champions League ist Osimhen zudem ein elementarer Baustein für Napolis aktuellen Erfolg. Und außerdem zahlte die SSC 2020 selbst schon 75 Millionen Ablöse für Osimhen an den OSC Lille. Ein Betrag, der nun deutlich überboten werden soll.

Die Alternativen

Osimhen ist deshalb natürlich nicht Bayerns einzige Option für das Sturmzentrum. Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt) wird heiß gehandelt, mag wie Osimhen die Option München. Der Franzose soll jedoch ebenfalls über 100 Millionen kosten. Und auch Harry Kane (29/Tottenham Hotspur) wäre teuer. Der lange als Wunschspieler bezeichnete Engländer rutscht derweil zunehmend in die Außenseiterrolle.