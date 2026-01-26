BVB geht leer aus: PSG schnappt sich Dro

Paris St. Germain hat sich im Kampf um Dro (18) vom FC Barcelona durchgesetzt. Das spanische Offensivjuwel aus der La Masia-Schmiede hat in der französischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. PSG setzt sich damit unter anderem gegen Borussia Dortmund durch, das ebenfalls ein Angebot unterbreitet hatte.

In Sachen Ablöse gehen die Franzosen offenbar einen eher ungewöhnlichen Weg: Dro verfügte in Barcelona über eine Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro. Dem Vernehmen nach einigten sich die beiden Erstligisten aber auf eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro. Laut spanischen Medienberichten soll sich der französische Serienmeister dadurch steuerliche Vorteile erhoffen sowie das Ziel verfolgen, die Beziehungen zu Barça aufzupolieren.