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Augsburg verleiht Nationalspieler Dardari

von Julian Jasch
1 min.
Aiman Dardari im Trikot des FC Augsburg @Maxppp

Der FC Augsburg parkt Angreifer Aiman Dardari (21) bei Drittligist Rot-Weiss Essen. Die einjährige Leihe vermelden die Fuggerstädter offiziell. Schon in der abgelaufenen Rückrunde war der luxemburgische Nationalspieler andernorts untergebracht und sammelte im Einsatz für SpVgg Greuther Fürth einen Assist in sechs Partien.

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FCA-Sportdirektor Benni Weber führt aus: „Für Aiman ist es entscheidend, in der kommenden Saison möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. In Essen hat er die Chance, sich über einen längeren Zeitraum auf gutem Niveau weiterzuentwickeln. Wir werden seinen Weg eng begleiten und wünschen ihm viel Erfolg sowie eine verletzungsfreie Saison.“ In Augsburg steht Dardari noch bis 2029 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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