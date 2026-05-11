Bundesliga-Wechsel: Der Favorit bei Eichhorn

Bei Hertha BSC hofft man auf eine weitere Saison mit Kennet Eichhorn. Einem Bericht der ‚Bild‘ würde der Zweitligist den 16-Jährigen im Falle eines Verkaufs gerne für die Spielzeit 2026/27 ausleihen. Per Ausstiegsklausel über zehn bis zwölf Millionen Euro kann Eichhorn im Sommer wechseln.

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Sportdirektor Benjamin Weber hofft, dass die „Spielzeit bei uns“ Eichhorn von diesem Plan überzeugen wird, „in jungen Jahren diese Sicherheit zu haben. Die Entwicklungszeit. Das ist das, was wir in die Waagschale werfen können.“

Die besten Karten auf einen Transfer, berichtet die ‚Bild‘, besitzt derzeit Borussia Dortmund. Der neue Sportdirektor Ole Book forciert dem Vernehmen nach eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Aber auch der FC Bayern, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Manchester City, Real Madrid und weitere Großkaliber lauern noch.

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Weber sagt: „Es gibt noch keine Entscheidung. Wir sind in Kontakt mit Kennys Eltern. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn zu überzeugen, noch ein Jahr hierzubleiben.“