HSV: Kehrt Schonlau zurück?

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
Sebastian Schonlau beim Interview @Maxppp

Sebastian Schonlau kann sich nach der Karriere eine Rückkehr zum Hamburger SV vorstellen. Wie der Innenverteidiger gegenüber der ‚Sport Bild‘ betont, möchte er im Managementbereich tätig werden: „Sollte ich dem Fußball erhalten bleiben, sehe ich mich im Managementbereich. Eine Rückkehr zum HSV kann ich mir natürlich vorstellen. Denn der Klub wird für mich immer ein ganz besonderer Verein bleiben.“

Der 31-Jährige verließ die Rothosen im Sommer nach vier gemeinsamen Jahren in Richtung Vancouver Whitecaps. Zuvor hatte der langjährige Kapitän in der Aufstiegssaison seinen Stammplatz im Abwehrzentrum verloren. In Kanada kickt er nun Seite an Seite mit Bayern-Urgestein Thomas Müller (36).

