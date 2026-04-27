Klub-Trio dran: Klare Tendenz bei Karius

Schalke 04 möchte den 2027 auslaufenden Vertrag von Loris Karius (32) ausdehnen. Wie ‚Sky‘ berichtet, planen die Knappen eine Verlängerung bis 2028 oder 2029. Voraussetzung für eine Einigung sei eine Anpassung des Gehalts.

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Sollte Schalke der kurz bevorstehende Aufstieg gelingen, ist eine Verlängerung dem Bezahlsender zufolge „sehr wahrscheinlich“. Auch Karius selbst stehe einem längerfristigen Verbleib in Gelsenkirchen offen gegenüber. Für den anderen Fall sollen schon drei Interessenten auf der Lauer liegen. Laut ‚Sky‘ ist ein Trio aus der Serie A konkret am deutschen Schlussmann interessiert.