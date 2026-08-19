Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Kiel verkündet zweiten Neuzugang des Tages

von Dominik Schneider - Quelle: holstein-kiel.de
1 min.
Tim Walter schaut sich im Stadion um @Maxppp

Bei Holstein Kiel kommt weitere Qualität in den Kader. Wie die Störche mitteilen, wechselt Noah Madsen vom CS Marítimo zum deutschen Zweitligisten. Der 24-jährige Innenverteidiger wird im Norden der Republik mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Olaf Rebbe, Geschäftsführer Sport der Kieler, freut sich auf den neuen Mann im Team: „Noah ist ein robuster und spielintelligenter Innenverteidiger, der neben seiner Zweikampfstärke auch über ein gutes Aufbau- und Kopfballspiel verfügt. Er hat sich in den letzten eineinhalb Jahren bei CS Marítimo zum absoluten Stammspieler entwickelt und so seinen Beitrag zum Aufstieg des Vereins in die erste portugiesische Liga geleistet.“ Am Vormittag hatte Kiel bereits die Verpflichtung von Flügelspieler Gyan de Regt (22) von Excelsior Rotterdam bekanntgegeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Liga Portugal Bwin
Maritimo
Holstein
Noah Haubjerg Ellegaard Madsen

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Maritimo Logo Marítimo Funchal
Holstein Logo Holstein Kiel
Noah Haubjerg Ellegaard Madsen Noah Haubjerg Ellegaard Madsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert