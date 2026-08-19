Bei Holstein Kiel kommt weitere Qualität in den Kader. Wie die Störche mitteilen, wechselt Noah Madsen vom CS Marítimo zum deutschen Zweitligisten. Der 24-jährige Innenverteidiger wird im Norden der Republik mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet.

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Moin, Noah Madsen! 🇩🇰



Der 24-jährige Innenverteidiger kommt vom portugiesischen Erstligisten CS Marítimo zu unseren Störchen. Der Däne unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.



Schön, dass du da bist, Noah! 🫶



Zur Meldung ⏩️ https://t.co/lKb1YhBsHA pic.twitter.com/UVrYILXy4I — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) August 19, 2026

Olaf Rebbe, Geschäftsführer Sport der Kieler, freut sich auf den neuen Mann im Team: „Noah ist ein robuster und spielintelligenter Innenverteidiger, der neben seiner Zweikampfstärke auch über ein gutes Aufbau- und Kopfballspiel verfügt. Er hat sich in den letzten eineinhalb Jahren bei CS Marítimo zum absoluten Stammspieler entwickelt und so seinen Beitrag zum Aufstieg des Vereins in die erste portugiesische Liga geleistet.“ Am Vormittag hatte Kiel bereits die Verpflichtung von Flügelspieler Gyan de Regt (22) von Excelsior Rotterdam bekanntgegeben.