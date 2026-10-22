Brajan Gruda (22) und Neil El Aynaoui (25) gehören bei RB Leipzig zu den wichtigen Säulen. Aktuell läuft das Duo noch auf Leihbasis für die Sachsen auf – womöglich wird sich das aber bald ändern.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, wird die Kaufpflicht bei Kreativspieler Gruda im Verlauf der Rückrunde automatisch ausgelöst. In diesem Fall würden rund 25 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion fließen.

Dass der Bundesligist auch El Aynaoui fest unter Vertrag nimmt, ist laut ‚Sky‘ wahrscheinlich. Die Kaufoption des Sechsers, der von der AS Rom ausgeliehen ist, beträgt ebenfalls rund 25 Millionen Euro.

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Verträge schon ausgehandelt

Leipzig müsste die beiden Ablösesummen im kommenden Sommer zahlen. Sowohl mit Gruda als auch mit El Aynaoui seien die Anschlussverträge bereits ausgehandelt.