Bayer 04: Der Stand bei Diaby

Bayer Leverkusen sollte sich seiner Sache bei der anvisierten Rückkehr von Moussa Diaby (27) nicht zu sicher sein. Wie FT erfuhr, wurde ein erstes Angebot der Werkself über 20 Millionen Euro von Al Ittihad abgelehnt. Auch Inter Mailand bot diese Summe. Interesse hat zudem Benfica Lissabon.

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Diaby will nach Europa zurückkehren. Die ‚Bild‘ hatte am heutigen Dienstagmorgen berichtet, dass sein Comeback in Leverkusen kurz bevorstünde. Derzeit läuft es nach FT-Infos aber eher auf ein Duell zwischen dem Bundesligisten und Inter Mailand um den Flügelstürmer heraus. Ein Wechsel zum AFC Sunderland scheiterte an einer fehlenden Spielberechtigung.