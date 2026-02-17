Atlético: Erstes Angebot für Álvarez

Um die Gerüchte zu einem möglichen Wechsel von Julián Álvarez auszubremsen, versuchen die Verantwortlichen von Atlético Madrid offenbar Nägel mit Köpfen zu machen. Laut der ‚Sport‘ haben die Colchoneros dem 26-jährigen Argentinier bereits ein Angebot vorgelegt, um den bis 2030 datierten Arbeitsvertrag vorzeitig zu verlängern.

Wie der Torjäger zur Offerte steht, ist noch offen. Der FC Chelsea, der FC Arsenal und der FC Barcelona sollen großes Interesse an einer Verpflichtung von Álvarez zeigen. Zuletzt hieß es, dass die Blues im Sommer einen Vorstoß wagen wollen. Zur Debatte steht eine Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro.