Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

In der Vorwoche versicherten sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Herbert Hainer, dass sich der FC Bayern nicht um Erling Haaland bemühen werde. In dieser Woche folgte dann zumindest medial die Rolle rückwärts. Laut ‚Sport Bild‘ befassen sich die Münchner intern sehr wohl mit einer möglichen Verpflichtung des BVB-Stürmers. Reporter Christian Falk führt in seinem Podcast ‚Bayern-Insider‘ aus: „Sie wollen es versuchen, sie wollen wirklich Erling Haaland holen.“

Borussia Dortmund

Bei den Borussen könnte sich im Januar etwas auf der Abgangsseite tun. Laut ‚Sport Bild‘ haben Axel Witsel und Reinier die Freigabe für einen Wintertransfer erhalten. Derweil wünschte sich Trainer Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz mit vorsichtigen Worten neue Spieler: „Es ist richtig, dass man als Trainer Wünsche hat und ich glaube schon, dass wir nach und nach, für die Art und Weise wie wir Fußball spielen wollen, an unserem Kader arbeiten müssen, aber ob die Wintertransferperiode dafür Spielraum gibt, das sehe ich derzeit nicht.“

Bayer Leverkusen

Der FC Barcelona will die Leihe von Yusuf Demir vorzeitig abbrechen. Profitiert Bayer Leverkusen davon? Laut der katalanischen ‚Sport‘ zeigt die Werkself neben Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt Interesse am 18-jährigen Österreicher, der noch bis 2023 bei Rapid Wien unter Vertrag steht.

TSG Hoffenheim

Frohe Kunde für die TSG: Ihlas Bebou hat seinen Vertrag in Hoffenheim bis 2026 verlängert. „Ihlas hat sich bei uns in den vergangenen zweieinhalb Jahren zu einem der gefährlichsten und gefragtesten Stürmer der Bundesliga entwickelt, umso höher ist nun sein nachhaltiges Bekenntnis zur TSG zu bewerten“, sagt Alexander Rosen, Direktor Profifußball.

🔹 #Bebou2026 🔹



"Ich freue mich und und bin gespannt auf das, was noch vor uns liegt."



Mehr Highspeed, mehr Tore, mehr Ihlas! @beo_94 hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert ✍️ — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) December 17, 2021

SC Freiburg

Die Freiburger werden mit Faride Alidou in Verbindung gebracht, dessen Vertrag beim Hamburger SV zum Saisonende ausläuft. Allein sind die Breisgauer mit ihrem Interesse aber nicht. Laut ‚Bild‘ zeigen auch der 1. FC Köln, die TSG Hoffenheim, Union Berlin, der FSV Mainz 05 und Hertha BSC Interesse.

FSV Mainz 05

Neben dem Interesse an Faride Alidou (siehe SC Freiburg) sorgte vor allem eine Verletzung bei den 05ern für Schlagzeilen. Laut ‚kicker‘ muss sich Ádám Szalai einer Operation am Kopf unterziehen und fällt für mehrere Wochen aus.

Eintracht Frankfurt

Im Januar könnte es endgültig zur Trennung zwischen Amin Younes und der SGE kommen. Laut ‚Bild‘ verhandelte der Berater des aussortierten Offensivspielers jüngst mit dem FC Genua.

Union Berlin

Ein halbes Jahr vor Vertragsende soll Suleiman Abdullahi Union Berlin verlassen. Sportchef Oliver Ruhnert sucht für den Januar „nach Lösungen“ für den Mittelstürmer, wie er im ‚kicker‘ bestätigt.

RB Leipzig

Amadou Haidara hegt trotz der Wechselgerüchte, die ihn mit Manchester United in Verbindung bringen, derzeit keine Abschiedsgedanken. „Jeder hatte eine Lieblingsmannschaft als Kind. Meine war United. Ich war großer Fan von Cristiano Ronaldo, mochte Paul Scholes, Patrice Evra, Edwin van der Sar, Anderson. Aber wenn sie mich jetzt auf Gerüchte ansprechen wollen: Ich bin in Leipzig und fühle mich wohl“, sagte der Malier in der ‚Sport Bild‘.

1. FC Köln

Köln will bei einem Abgang von Ellyes Skhiri die Kassen klingeln lassen. 15 Millionen Euro Ablöse rufen die Domstädter laut ‚Sport Bild‘ für den Mittelfeldstrategen auf. Noch bis 2023 ist der 26-jährige vertraglich gebunden.

VfL Wolfsburg

Torjäger Wout Weghorst könnte im Januar die Autostadt verlassen. Laut der ‚Sport Bild‘ arbeiten Spieler- sowie Vereinsseite an einem Wechsel im anstehenden Transferfenster. Eine Ablöse von 20 Millionen Euro steht im Raum. Derweil könnten die Wölfe mit dem Verkauf von Josip Brekalo ebenfalls Geld einspielen. Laut dem ‚kicker‘ will der FC Turin die verankerte Kaufoption von elf Millionen Euro für den ausgeliehenen Kroaten ziehen.

VfL Bochum

Ersan Masovic bleibt weiterhin beim Ruhrpottklub. Der VfL verlängerte am heutigen Freitag den Vertrag des 23-jährigen Innenverteidigers vorzeitig bis 2025.

Borussia M’gladbach

Im Zuge der sportlichen Krise wollen sich die Fohlen im Winter neu aufstellen. Der ‚Sport Bild‘ zufolge stehen daher unter anderem Denis Zakaria, Hannes Wolf zur Disposition. Für Zakaria fordert die Borussia dem Vernehmen nach lediglich noch sieben Millionen Euro Ablöse, da der Vertrag des Schweizers im Sommer ausläuft. Bei Teamkollege Matthias Ginter, ebenfalls im Sommer ablösefrei, soll im Frühjahr die endgültige Entscheidung fallen.

Hertha BSC

Bei der Alten Dame deutet sich ein geschäftiges Wintertransferfenster an. „Es wird ein interessantes Fenster werden. Mein Handy ist Chaos, da bimmelt es die ganze Zeit. Da ist gerade Schlussverkauf und Weihnachtsvorverkauf“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic unter der Woche auf einer Pressekonferenz. Gleich sieben Spieler dürfen den Hauptstadtklub verlassen.

VfB Stuttgart

Konstantinos Mavropanos könnte trotz Kaufverpflichtung im Sommer den Abflug machen. Laut ‚Bild‘ hat Borussia Dortmund die Fühler nach dem 24-jährigen Griechen ausgestreckt. Als potenzielle Ablöse sind 25 Millionen Euro im Gespräch. Der VfB muss bei Klassenerhalt lediglich drei Millionen Euro an den FC Arsenal bezahlen.

FC Augsburg

Den Fuggerstädtern wurde Alan Velasco vom argentinischen Erstligisten Independiente angeboten. ‚Transfermarkt.de‘ zufolge will der FCA sich zunächst ein genaueres Bild vom 19-jährigen Flügelstürmer machen, ehe man ein Angebot für den Youngster abgibt.

Arminia Bielefeld

Ein vorzeitiger Verkauf von Stefan Ortega ist offenbar ein Thema auf der Alm. Laut dem ‚kicker‘ ist ein Abgang des Torhüters ein halbes Jahr vor Vertragsende „kein Tabu-Thema“ mehr.

Greuther Fürth

Die Leihe von Adrian Fein könnte im Winter bereits ihr Ende finden. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge steht ein Abbruch zur Debatte. Nur 29 Minuten absolvierte der vom FC Bayern ausgeliehene Mittelfeldspieler bislang in der Liga.