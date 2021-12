Mavropanos lässt VfB-Zukunft offen

Konstantinos Mavropanos schließt einen Verbleib beim VfB Stuttgart nicht aus. „Ich genieße die Zeit in Stuttgart gerade sehr, das Umfeld ist fantastisch – natürlich kann ich mir vorstellen, lange hier zu bleiben“, sagt der 24-jährige Grieche in einem Interview mit ‚Spox.com‘ sowie ‚Goal.com‘ und ergänzt: „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, dass ich mich beim VfB unglaublich wohl fühle.“

Die Schwaben haben Mavropanos bis zum Saisonende vom FC Arsenal ausgeliehen und sich eine Kaufoption von drei Millionen Euro gesichert, die beim Klassenerhalt verpflichtend wird. Aufgrund seiner starken Leistungen hat sich der Innenverteidiger, der mit vier Treffern der Top-Torschütze des VfB ist, in das Blickfeld von Borussia Dortmund und Vereinen aus England gespielt.