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Letzte Details: Konaté vor der Unterschrift

Lange war unklar, wie die Zukunft von Ibrahima Konaté aussieht. Nun sollen die Gespräche im finalen Stadium angekommen sein.

von Lukas Weinstock - Quelle: L‘Équipe
1 min.
Ibrahima Konaté erläuft einen Ball @Maxppp

Der FC Liverpool arbeitet seit geraumer Zeit an einer Vertragsverlängerung mit Ibrahima Konaté. In den vergangenen Wochen wurden die Gespräche laut der ‚L’Équipe‘ intensiviert. Die Sportzeitung berichtet von „zahlreichen Hin- und Her-Gesprächen und Treffen zwischen den beiden Parteien“.

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Diese sind allem Anschein nach aber letztendlich positiv verlaufen. Die Parteien seien nah an einer Einigung, nur noch letzte Details seien zu klären. Damit würde Liverpool einen ablösefreien Abgang des begehrten Innenverteidigers abwehren, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Unter anderem Real Madrid wurde in der Vergangenheit mit Konaté in Verbindung gebracht. Passend dazu berichtet die ‚L’Équipe‘, dass sich große Vereine – insbesondere aus Spanien – um den 26-jährigen Franzosen bemühen. Aktuell deutet jedoch vieles darauf hin, dass sie in die Röhre gucken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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