Im Winter: Itakura-Rückkehr in die Bundesliga?

Für Borussia Mönchengladbach war Ko Itakura im Sommer nicht zu halten. Der Innenverteidiger wollte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, für 10,5 Millionen Euro zog es ihn ins Nachbarland zu Ajax Amsterdam. Dort steht das Geburtstagskind regelmäßig in der Startelf. Und doch witterte ein Klub die Chance den Japaner zurück in die Bundesliga zu locken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚De Telegraaf‘ ist der VfL Wolfsburg am Dienstag bezüglich eines möglichen Winterwechsels bei Ajax vorstellig geworden. Allerdings haben die Niederländer den Wölfen dem Blatt zufolge zu verstehen gegeben, dass ein Transfer des 29-Jährigen „derzeit und wahrscheinlich endgültig ausgeschlossen ist.“ Die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ hingegen beruft sich auf Insider, nach denen Amsterdam sehr wohl gewillt ist, den Ex-Schalker ziehen zu lassen.

Update (17:15 Uhr): Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist sich Wolfsburg mit Itakura selbst einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Itakura gewollt, Sutalo bekommen?

Stattdessen habe Ajax dem VfL Josip Sutalo (25) angeboten. Der kroatische Innenverteidiger ist für den ehemaligen Serienmeister sehr wohl entbehrlich – wohlgemerkt für den richtigen Preis. Noch unklar, wie man in der Autostadt zu dem Angebot steht. Der ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ zufolge bleibt die Priorität aber Itakura.

Dort sucht man händeringend nach einem weiteren Mann für das Abwehrzentrum. Unter anderem Charlie Cresswell (23/ FC Toulouse) und Danilho Doekhi (27/Union Berlin) wurden gehandelt. Die verletzungsbedingten Ausfälle von Jenson Seelt (22) und Cleiton (22) verschärfen die Dringlichkeit. Es bleibt abzuwarten, wen der Werksklub aus dem Hut zaubern wird.