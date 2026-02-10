Menü Suche
Schwere Verletzung beim VfL Wolfsburg

von Julian Jasch
Kilian Fischer hat sich verletzt @Maxppp

Kilian Fischer (25) steht dem VfL Wolfsburg eine Weile nicht zur Verfügung. Offiziellen Angaben der Wölfe zufolge hat sich der Rechtsverteidiger bei der zurückliegenden 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund eine schwerwiegende Verletzung der linken Adduktorenmuskulatur zugezogen.

Fischer war zu Beginn der Saison unangefochtener Stammspieler in der Autostadt, wurde allerdings bereits Ende des vergangenen Jahres von einer langwierigen Blessur zurückgeworfen. Jetzt wird der frühere deutsche U21-Nationalspieler erneut wochenlang zum Zuschauen gezwungen. Nutznießer könnte Jungspund Jan Bürger (18) sein, der für Fischer bereits gegen den BVB eingewechselt wurde.

