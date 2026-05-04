Bundesligisten wollen Nürnbergs Gruber

Fabio Gruber spielt sich aktuell immer stärker ins Rampenlicht. Der 23-jährige Innenverteidiger überzeugt in seiner zweiten Saison beim 1. FC Nürnberg mit konstant starken Leistungen und hat sich längst zum Führungsspieler entwickelt. Im Frankenderby am gestrigen Sonntag bei Greuther Fürth überzeugte Gruber erneut mit seiner Zweikampfstärke und wurde durch seinen Treffer zum 1:1-Endstand zum Mann des Spiels.



Kein Wunder also, dass mehrere Bundesligisten auf den 1,88 Meter großen Defensivspieler aufmerksam geworden sind. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ führt die heißeste Spur aktuell zum 1. FSV Mainz 05. Aber auch Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg beobachten die Entwicklung genau. Gerade Augsburg kennt Gruber noch bestens aus seiner Zeit dort im Nachwuchs.

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Als Jeltsch-Nachfolger gekommen

Im Januar 2025 kam Gruber als Nachfolger von Finn Jeltsch für rund 700.000 Euro nach Nürnberg. Beim SC Verl hatte er bereits mit 22 Jahren als Kapitän Verantwortung übernommen. Beim Club setzte sich diese Entwicklung fort: Trainer Miroslav Klose ernannte ihn vor der Saison zum Vizekapitän, inzwischen führt Gruber die Mannschaft regelmäßig mit der Binde am Arm aufs Feld.

Neben seiner Zweikampfstärke und Präsenz in der Defensive überzeugt Gruber auch durch seine Persönlichkeit. Der Innenverteidiger ist lautstark, organisiert die Abwehr und übernimmt Verantwortung, was ihn für höhere Aufgaben interessant macht. Auch international hat er bereits auf sich aufmerksam gemacht: Für die peruanische Nationalmannschaft absolvierte Gruber bislang drei A-Länderspiele.

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Noch steht der Rechtsfuß beim 1. FC Nürnberg bis mindestens 2028 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel existiert laut ‚Bild‘ nicht. Dennoch wird ein Wechsel im Sommer immer wahrscheinlicher. Intern wird dem Bericht zufolge davon ausgegangen, dass der Abwehrchef „kaum zu halten“ ist. Für den Club wäre ein Abgang sportlich ein herber Verlust, finanziell könnte ein Verkauf jedoch dringend benötigte Einnahmen bringen.