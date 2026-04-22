Pokalsieger: Matarazzo schlägt KI ein Schnippchen

Der frischgebackene Copa del Rey-Sieger Pellegrino Matarazzo wäre im vergangenen Dezember beinahe der Job bei Real Sociedad entgangen. Wie Vereinspräsident Jokin Aperribay dem spanischen Radiosender ‚Cadena SER‘ verrät, hat sich bei der Trainersuche eine Künstliche Intelligenz gegen den ehemaligen Bundesligacoach ausgesprochen: „Ich fragte die KI, ob er ein guter Trainer für Real Sociedad sei. Sie sagte mir, dass dies nicht der Fall sei.“ Sportdirektor Erik Bretos habe jedoch auf die Verpflichtung des 48-Jährigen gedrängt.

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Matarazzo überzeugte innerhalb von fünf Treffen mit seinem Detailwissen und der Analyse der Mannschaft schließlich auch den Präsidenten, bekam den Job und startete eine Erfolgsgeschichte. In bisher 19 Pflichtspielen holte der US-Amerikaner zwölf Siege und vier Unentschieden und führte den Klub in La Liga aus dem Keller bis auf einen Europapokalrang. Die vorläufige Krönung war der Sieg im Finale der Copa del Rey gegen Atlético Madrid (6:5 n.E.) am vergangenen Samstag. Mittlerweile, so Aperribay, bewerte die zuvor befragte KI Matarazzo als „ausgezeichnet“.