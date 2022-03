Silva unter Tedesco: „Viel mehr Kraft & Fokus“

André Silva hat erklärt, warum er seit der Amtsübernahme von Trainer Domenico Tedesco bei RB Leipzig bessere Leistungen zeigt. „In dem Stil, wie wir jetzt spielen, habe ich mehr Kraft und Fokus, um anzugreifen und besser in meinen Bereichen des Spielfeldes zu agieren, nah am Sechzehner, oder beim Sichern der Bälle oder um dem Team zu helfen, hoch zu stehen und tief zu spielen“, so der Stürmer im Interview mit ‚RBlive‘, „wir spielen als ein Team, jeder Spieler kann besser auf seiner Position spielen. Wir sind stärker geworden und ich kann mich mehr in den Regionen aufhalten, wo ich gut bin.”

Am Ende seines Eingewöhnungsprozesses in Sachsen sieht sich der 26-Jährige aber nicht: „Jeder Tag ist für mich wie ein Wettbewerb, weil es das erste Jahr ist. Das erlaubt mir, mich zu beweisen, kompletter und ein besserer Spieler zu werden. Das Spiel von RB zu adaptieren, lässt mich wachsen. Mit der Zeit wird es mehr Automatismen geben, aber gerade ist die Zeit zu Wachsen und besser zu werden. Ich tue mein Bestes, um Leipzig zu helfen.“ Zurzeit hat der portugiesische Stürmer 15 Saisontore auf seinem Konto.