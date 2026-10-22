UEFA Europa League
Bayer 04: Überraschende Belohnung für Hofmann
@Maxppp
Die Geduld von Jonas Hofmann hat sich ausgezahlt. Im heutigen Europa League-Spiel von Bayer Leverkusen bei OFI Kreta (18:45 Uhr) darf der 34-Jährige erstmals in dieser Saison von Beginn an ran.
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Our starting XI in Crete! ⚫️🔴 #OFIB04 | #UEL https://t.co/GY7WyRiz2Z— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 22, 2026
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Ursprünglich war Hofmann gar nicht für den europäischen Wettbewerb gemeldet worden. Anfang der Woche wurde der flexible Offensivmann aber für den verletzten Martin Terrier (29) nachnominiert. Überraschenderweise darf er sogar direkt Spielzeit sammeln.
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