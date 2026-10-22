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UEFA Europa League

Bayer 04: Überraschende Belohnung für Hofmann

von Lukas Weinstock
Jonas Hofmann hält den Ball in der Hand @Maxppp
OFI Bayer 04

Die Geduld von Jonas Hofmann hat sich ausgezahlt. Im heutigen Europa League-Spiel von Bayer Leverkusen bei OFI Kreta (18:45 Uhr) darf der 34-Jährige erstmals in dieser Saison von Beginn an ran.

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Ursprünglich war Hofmann gar nicht für den europäischen Wettbewerb gemeldet worden. Anfang der Woche wurde der flexible Offensivmann aber für den verletzten Martin Terrier (29) nachnominiert. Überraschenderweise darf er sogar direkt Spielzeit sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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