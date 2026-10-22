Bayer 04: Überraschende Belohnung für Hofmann

Die Geduld von Jonas Hofmann hat sich ausgezahlt. Im heutigen Europa League-Spiel von Bayer Leverkusen bei OFI Kreta (18:45 Uhr) darf der 34-Jährige erstmals in dieser Saison von Beginn an ran.

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Ursprünglich war Hofmann gar nicht für den europäischen Wettbewerb gemeldet worden. Anfang der Woche wurde der flexible Offensivmann aber für den verletzten Martin Terrier (29) nachnominiert. Überraschenderweise darf er sogar direkt Spielzeit sammeln.