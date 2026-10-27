Ballon d’Or: Yamals böse Vorahnung

Am gestrigen Montagabend standen bei der Verleihung des Ballon d’Or in London drei Superstars besonders im Rampenlicht: Harry Kane, der spätere Gewinner der Trophäe, Kylian Mbappé und Lamine Yamal. Die drei Stürmer waren im Vorfeld schon zu Favoriten auserkoren und standen dementsprechend wenig überraschend allesamt auf dem Siegertreppchen.

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Dass Yamal allerdings nicht den goldenen Ball erhielt, war laut ‚Sport‘ für den jungen Offensivspieler abzusehen. Die spanische Sportzeitung berichtet, dass in Yamals Lager und in den Reihen des FC Barcelona schon im Vorfeld das Gefühl entstand, dass Kane den Ballon d’Or einheimst. Dazu kamen mehrere Faktoren, die diese Vorahnung vor und während der Zeremonie festigten.

Vieles sprach für Kane

Dass die Gala ausgerechnet in London stattfand, war ein erstes Indiz. Kane wurde in Englands Hauptstadt geboren und spielte bis zu seinem Wechsel zum FC Bayern vorwiegend für Klubs aus der Metropole. Den Local Hero vor Ort zu krönen hatte durchaus Charme. Bei seinen Konkurrenten schmälerte dies durchaus die Hoffnung auf den eigenen Sieg.

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Weiter berichtet die ‚Sport‘, dass Yamal schon bei seiner Ankunft die große Delegation an Vertretern der Bayern bemerkte. Auch das erweckte dem Bericht zufolge den Eindruck, dass die Münchner vielleicht schon vor den Reiseplanungen mehr wussten. Yamal selbst reiste – unter anderem auch aufgrund seiner Vorahnung – im kleinen Kreis an.

Dementsprechend waren auch keine großen Feierlichkeiten vom spanischen Nationalspieler geplant. Anders sah das bei Kane aus. Der spielstarke Mittelstürmer hatte vorgesorgt und für seine engsten Vertrauten und sich in einer Londoner Diskothek reserviert. Mit Familie und Freunden machte der 33-Jährige die Nacht zum Tag. Beim Drittplatzierten des FC Barcelona ging es gemächlicher zu.

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Kopa-Trophäe als Trostpreis?

Ein weiterer Aspekt, der Yamals Hoffnung gen Null gehen ließ, war der Gewinn der Kopa-Trophäe. Die Gewinner der anderen Preise wurden vor der Gala informiert. Dass Yamal erneut als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet wurde, freute den 19-Jährigen zwar, ein zusätzlicher Sieg im Wettkampf um den Ballon d’Or wurde gleichzeitig aber unwahrscheinlicher.

Als der Name von Kane von Ronaldo aufgerufen wurde, war trotz der bösen Vorahnung ersichtlich, dass Yamal nicht ganz aufgegeben hatte. Dem Rechtsaußen war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Aus dem Artikel der ‚Sport‘ geht allerdings hervor, dass sich Yamal keinesfalls um einen Sieg betrogen fühlt, sondern durchaus die Leistungen von Kane anerkennt. Womöglich gehört Yamal auch im kommenden Jahr wieder zu den Favoriten. Vielleicht gelingt es ihm dann, den begehrten Einzelpreis nach Hause zu holen.