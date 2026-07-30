Frischer Geldregen: BVB kassiert Millionen

Die derzeitige Asien-Tour ist für Borussia Dortmund ein lukratives Geschäft. Laut ‚Bild‘ kassiert der BVB rund fünf Millionen Euro, hauptsächlich durch Einnahmen aus Testspielen und Gagen für Sponsoring-Termine.

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Parallel zum Sportlichen ist das Management der Schwarz-Gelben vor Ort aktiv, um weitere Sponsorings einzutüten. Gespräche werden dem Bericht des Boulevardblatts zufolge mit ortsansässigen Großunternehmen geführt. Dazu gehören auch bekannte Namen wie Panasonic und Mitsubishi. Zur Debatte stehen Deals, die im siebenstelligen Bereich pro Jahr liegen sollen.