Vitor Roque blickt kritisch auf seine Zeit beim FC Barcelona zurück und wirft seinem damaligen Trainer Xavi fehlende Unterstützung vor. In einem Interview mit der ‚as‘ sagt der Brasilianer: „Manchmal ist die Unterstützung des Trainers wichtig, und als ich nach Barcelona kam, hatte ich sie nicht. Sie haben kaum mit mir gesprochen.“

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Seiner verpassten Chance bei den Katalanen trauert der Angreifer durchaus noch nach. „Nun ja, ich verspüre natürlich immer noch eine gewisse Traurigkeit, aber im Fußball sollte man sich nicht in solchen Dingen verlieren. Ich habe mir das bereits verziehen und bin jetzt glücklich hier bei Palmeiras“, so Roque. Der 21-jährige Mittelstürmer spielt nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Betis Sevilla inzwischen wieder in seiner brasilianischen Heimat für Palmeiras. 2024 war er für 30 Millionen Euro zu Barça gewechselt.