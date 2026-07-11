Menü Suche
Kommentar 13
La Liga

Adeyemi-Medizincheck terminiert

von Daniel del Federico - Quelle: Gianluca Di Marzio
1 min.
Karim Adeyemi im Einsatz für den BVB @Maxppp

Der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona geht wohl in der kommenden Woche über die Bühne. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio wird der 24-Jährige am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck bei den Katalanen absolvieren. Am darauffolgenden Tag soll die offizielle Verkündung des Deals erfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adeyemi verlässt Borussia Dortmund ein Jahr vor Vertragsende. Die Schwarz-Gelben erhalten im Gegenzug eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro, die durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen um weitere sieben Millionen Euro ansteigen kann. Zudem konnte sich der BVB eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent sichern. Der pfeilschnelle Angreifer unterschreibt in Barcelona einen Fünfjahresvertrag, der ihm ein jährliches Nettogehalt von sechs Millionen Euro einbringt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (13)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Bundesliga
Barcelona
BVB
Karim Adeyemi

Weitere Infos

La Liga La Liga
Bundesliga Bundesliga
Barcelona Logo FC Barcelona
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Karim Adeyemi Karim Adeyemi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert