Adeyemi-Medizincheck terminiert

Der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona geht wohl in der kommenden Woche über die Bühne. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio wird der 24-Jährige am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck bei den Katalanen absolvieren. Am darauffolgenden Tag soll die offizielle Verkündung des Deals erfolgen.

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Adeyemi verlässt Borussia Dortmund ein Jahr vor Vertragsende. Die Schwarz-Gelben erhalten im Gegenzug eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro, die durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen um weitere sieben Millionen Euro ansteigen kann. Zudem konnte sich der BVB eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent sichern. Der pfeilschnelle Angreifer unterschreibt in Barcelona einen Fünfjahresvertrag, der ihm ein jährliches Nettogehalt von sechs Millionen Euro einbringt.