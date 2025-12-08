WM in weiter Ferne: Freiburg sorgt sich um Rosenfelder

Dem SC Freiburg kommt die 1:2-Niederlage gegen 1. FC Heidenheim womöglich noch teurer zu stehen. Die Innenverteidiger Maximilian Rosenfelder (22) und Philipp Lienhart (29) mussten verletzt ausgewechselt werden. Beide jeweils mit muskulären Problemen.

„Man muss die finalen Untersuchungen abwarten, aber man kann davon ausgehen, dass muskulär etwas kaputtgegangen ist“ so Trainer Julian Schuster nach der Partie an der Brenz über Rosenfelder. Damit rückt die WM-Teilnahme für den Abwehrspieler in weite Ferne. Der Abwehrspieler hat seit geraumer Zeit immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Im September wäre er von Julian Nagelsmann für die A-Nationalmannschaft nominiert worden. Doch auch da bremste ihn eine Verletzung aus.