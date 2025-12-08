Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

WM in weiter Ferne: Freiburg sorgt sich um Rosenfelder

von Dominik Sandler
1 min.
Max Rosenfelder startet beim SC Freiburg druch. @Maxppp
Heidenheim 2-1 Freiburg

Dem SC Freiburg kommt die 1:2-Niederlage gegen 1. FC Heidenheim womöglich noch teurer zu stehen. Die Innenverteidiger Maximilian Rosenfelder (22) und Philipp Lienhart (29) mussten verletzt ausgewechselt werden. Beide jeweils mit muskulären Problemen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Man muss die finalen Untersuchungen abwarten, aber man kann davon ausgehen, dass muskulär etwas kaputtgegangen ist“ so Trainer Julian Schuster nach der Partie an der Brenz über Rosenfelder. Damit rückt die WM-Teilnahme für den Abwehrspieler in weite Ferne. Der Abwehrspieler hat seit geraumer Zeit immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Im September wäre er von Julian Nagelsmann für die A-Nationalmannschaft nominiert worden. Doch auch da bremste ihn eine Verletzung aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Freiburg
Maximilian Rosenfelder
Philipp Lienhart

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Freiburg Logo SC Freiburg
Maximilian Rosenfelder Maximilian Rosenfelder
Philipp Lienhart Philipp Lienhart
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert