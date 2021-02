Rose-Zukunft in Gladbach: Eberl lehnt sich aus dem Fenster

Zuletzt war zu hören, dass Marco Rose positive Signale in Richtung Borussia Dortmund gesendet hat, was eine gemeinsame Zukunft ab der nächsten Spielzeit angeht. Bei Borussia Mönchengladbach wird man angesichts dieser Berichterstattung nicht nervös. Max Eberl ist weiterhin äußerst optimistisch, dass Rose über den Sommer hinaus am Niederrhein bleibt.

Auf „98 Prozent“ bezifferte der Gladbach-Manager die Chance auf eine Fortführung der Zusammenarbeit am gestrigen Samstagabend im ‚Aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘. Auf die Frage, ob eine Entscheidung schon gefallen sei, antwortete Eberl: „Nein, denn wenn er es gesagt hätte“, würde man damit in Gladbach „sehr offen umgehen. Das haben wir damals, als wir Dieter Hecking durch Marco Rose ersetzt haben, getan, und dasselbe würden wir jetzt auch tun. Es gibt keine Entscheidung. Es gibt Gespräche – über den Sport, aber natürlich auch über die Zukunft, was den Kader und was Marco betrifft.“

Dortmund wird sein Glück als weiterhin versuchen und bei den Fohlen ist man zuversichtlich, dass die Abwerbeversuche nicht auf fruchtbaren Boden stoßen. Sportlich sind die beiden Borussias aktuell ohnehin gleichauf. 32 Punkte nach 20 Partien haben beide Vereine auf dem Konto. Das Saisonfinale könnte demnach – neben dem Kampf um die Champions League – auch ein Rennen um die Zukunft mit Rose werden.