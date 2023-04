James hofft auf La Liga-Offerte

Nach seinem Abschied von Olympiakos Piräus vor einigen Wochen ist James Rodríguez seither auf der Suche nach einem neuen Klub. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wünscht sich der 31-Jährige eine Rückkehr in La Liga. Demnach hält sich der Kolumbianer aktuell in Madrid fit und bereite sich auf die kommende Saison vor.

Nach nur sieben Monaten bei Piräus endete seine Zeit in Griechenland abrupt mit einer Vertragsauflösung. Zuletzt wurde der Linksfuß mit einem Wechsel zu Botafogo in Verbindung gebracht. Seine Karriere beenden will der Edeltechniker dem Bericht zufolge noch nicht.

