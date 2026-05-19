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Bundesliga

Bundesliga-Wechsel: Martel beim Medizincheck

Nach vier Jahren verlässt Eric Martel den 1. FC Köln. Wohin der Mittelfeldspieler ablösefrei wechselt, ist jetzt auch durchgesickert.

von Dominik Schneider - Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
1 min.
Erik Martel gönnt sich einen Kaffee @Maxppp

Obwohl der 1. FC Köln laut Geschäftsführer Thomas Kesserl „ein wertschätzendes Angebot“ für Eric Martel ausgearbeitet hatte, entschied sich der 24-Jährige dafür, seine Zelte in der Domstadt zum Saisonende abzubrechen. Am Sonntagabend folgte die offizielle Bestätigung aus dem Geißbockheim. Wohin der Sechser wechselt, war bis dahin allerdings nicht bekannt.

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Laut ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ steht aber fest: Martel schließt sich dem 1. FSV Mainz 05 an. Obwohl dem Profi Anfragen aus Italien, Spanien, Schottland und aus England vorlagen, entschied er sich für einen Verbleib im deutschen Oberhaus. Auch der VfL Wolfsburg war an Martel dran.

Der Medizincheck in Rheinhessen findet laut ‚Sky‘ am heutigen Dienstag statt. Anschließend werden die notwendigen Dokumente unterzeichnet, bevor der ablösefreie Wechsel dann von den Mainzern über die Klubkanäle bekanntgegeben werden wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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