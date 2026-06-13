PSG: Barcola trifft Wechsel-Entscheidung

Bradley Barcola ist offenbar bereit, Paris St. Germain in diesem Sommer zu verlassen. Nach Informationen von ‚Teamtalk‘ hat der 23-Jährige beim Champions League-Sieger seinen Wechselwunsch hinterlegt. Der Flügelspieler soll unzufrieden mit seiner Rolle unter Luis Enrique sein. Wettbewerbsübergreifend stand Barcola zwar in 35 Pflichtspielen in der Startelf, musste sich in den wichtigen Partien wie auch dem gewonnenen Champions League-Finale meist mit einem Bankplatz zufriedengeben.

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Der französische Nationalspieler steht vor allem in der Premier League beim FC Arsenal und beim FC Liverpool hoch im Kurs. Sollte der dribbelstarke Angreifer die Pariser tatsächlich verlassen, wird Ferran Torres als möglicher Nachfolger gehandelt. Der FC Barcelona möchte allerdings mit dem 26-Jährigen, dessen Vertrag 2027 ausläuft, gerne verlängern.