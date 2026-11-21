Mehrere Bundesligisten haben offenbar Daouda Weidmann ins Visier genommen. Das geht aus einem Bericht von ‚RMC Sport‘ hervor. Das französische Mittelfeldtalent überzeugt beim FC Twente Enschede bislang mit starken Zahlen: In 18 Spielen kommt der 23-Jährige in der laufenden Saison auf sechs Tore und sieben Vorlagen.

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Seine Leistungen haben laut dem französischen Sportportal das Interesse von Bundesligisten geweckt, die „regelmäßig in der Champions League spielen“. Konkrete Namen nennt ‚RMC Sport‘ allerdings nicht. Aktuell spielen aus der Bundesliga RB Leipzig, der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und der FC Bayern in der Königsklasse.