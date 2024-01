Schiri-Stress und Eigentümer-Ärger: Darum flog Mourinho

The Special One – diesen Namen gab sich José Mourinho einst selbst. Genau diese spezielle Art ist dem Portugiesen jetzt aber erneut zum Verhängnis geworden. Nach seiner Entlassung bei der AS Rom am heutigen Dienstag ist Mourinho wieder auf dem Trainermarkt. Die Hintergründe.

Die Leistung passt nicht

Sportlich gibt es keine zwei Meinungen. Die AS Rom liegt weit hinter ihren Erwartungen zurück. Platz neun in der Liga, das Aus im Viertelfinale der Coppa Italia gegen Stadtrivale Lazio Rom (0:1) sowie nur Platz zwei in Gruppe G der Europa League. In der Ewigen Stadt hatten sie sich mehr versprochen von Saison drei unter Mourinho.

Fast schon erfolgsverwöhnt war die Roma wieder geworden. 2022, direkt in Mourinho Antrittssaison, feierte man den Gewinn der Europa Conference League, im vergangenen Jahr stand man dann im Finale der Europa League.

Die Leistungen in dieser Spielzeit allerdings ließen häufig zu wünschen übrig. Neun Saisonniederlagen waren der Eigentümerfamilie um Dan und Ryan Friedkin einfach zu viel.

Stichwort Eigentümer. Ebenjene wurden für Mourinho auf seinen Stationen schon das ein oder andere Mal zur Stolperfalle. So auch bei der Roma. Denn wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, spielte man im Hause Friedkin schon länger mit dem Gedanken, sich vom Übungsleiter zu trennen.

Das alte Lied der Taiga

Ein Dorn im Auge waren den Besitzern vor allem Mourinhos Medienauftritte nach Niederlagen, so die Sporttageszeitung. Nicht selten feuerte The Special One Giftpfeile in Richtung der Schiedsrichter, suchte Ausreden in der Kaderzusammenstellung oder ging sogar eigene Spieler an. Platzverweise und Strafen, die Mourinho aufgrund seiner Kommentare erhielt, musste am Ende der Verein ausbaden – auch sportlich

Die Friedkins sind also mit Mourinhos Art nicht klargekommen. Ein wenig verwundern mag das schon, denn das Auftreten des exzentrischen 60-Jährigen ist nicht erst seit gestern bekannt. Die Nachfolge tritt mindestens bis zum Sommer Klub-Legende und Ex-Profi Daniele De Rossi an.