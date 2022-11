Drei Interessenten: Zeichen bei Sosa auf Sommerwechsel

Laut ‚Sky‘ „muss und soll“ Linksverteidiger Borna Sosa den VfB Stuttgart im Winter verlassen. Grund: Die finanzielle Situation des Klubs. Die Worte von Sven Mislintat gegenüber der ‚Bild‘ deuten jedoch nicht darauf hin.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mein klarer Wunsch ist, dass Borna bleibt. Er ist ein absoluter Qualitätsspieler. Es würde schon schwer genug, ihn im Sommer zu ersetzen. Ein Transfer im Winter wäre nicht gut. Das würde uns schwächen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Qualität im Kader erhalten. Dann sind wir stark genug, um den Klassenerhalt zu erreichen“, so der Stuttgarter Sportdirektor.

Namhafte Interessenten

Der ‚Bild‘ zufolge will Sosa auch viel lieber im Sommer erst den nächsten Karriereschritt gehen. Als Interessenten zählt das Blatt Inter Mailand, Atalanta Bergamo und Newcastle United auf. Auch Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann gilt als Sosa-Fan.

Für den 24-jährigen Kroaten steht nun erstmal die WM an. „Ein brutales Schaufenster“, nennt Mislintat das Turnier. Und klar: Überzeugt Sosa in Katar so wie in der Bundesliga, könnte auch das Thema Winterwechsel schnell zurück auf die Agenda kommen.