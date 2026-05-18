Vier Schalke-Deals vor dem Abschluss

Loris Karius (32)

Der Aufstiegskeeper wird seinen Vertrag über 2027 hinaus verlängern. Laut ‚Sky‘ steigt Karius zu einem der Spitzenverdiener auf.

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Kevin Müller (35)

Der bislang ausgeliehene Ersatztorwart genießt hohe Wertschätzung und soll fest von Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim verpflichtet werden. Wie aus dem Podcast ‚Schalker Markt‘ hervorgeht, ist mit zeitnahem Vollzug zu rechnen.

Adil Aouchiche (23)

Der Offensivmann könnte einfach per Klausel bis 2029 gebunden werden. Doch S04 schwebt eine noch längere Laufzeit vor, dafür bietet man Aouchiche eine Gehaltserhöhung. ‚Sky‘ zufolge soll es jetzt auch dabei schnell gehen.

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Christian Gomis (25)

Der mit 1,5 Millionen Euro Ablöse teuerste Neue aus dem vergangenen Sommer floppte. Jetzt steht Gomis laut ‚Sky‘ vor einer Leihe zu Austria Wien. Es gebe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Deal klappt.