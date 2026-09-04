Sieben Neue: Reicht diese Werder-Elf für die Bundesliga?

Der SV Werder Bremen war in diesem Sommer sehr umtriebig auf dem Transfermarkt. 14 Akteure sind neu an Bord. Dem gegenüber stehen neun Abgänge, darunter die der Leistungsträger Karim Coulibaly (19), Mio Backhaus (22) und Romano Schmid (26).

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Da auch die Lebensversicherung Jens Stage (29) monatelang ausfällt, dürfte Werder in der Bundesliga ein erneut schweres Jahr bevorstehen. Offensiv ruhen die größten Hoffnungen auf den Rückkehrern Niclas Füllkrug (33) und Eren Dinkci (24). Im Mittelfeld sollen die Neuverpflichtungen Ludovit Reis (26) und Chuki (22) für kreative Momente sorgen.

Wie wird Werder Bremen in der neuen Bundesliga-Saison abschneiden? Einstelliger Tabellenplatz Gesichertes Mittelfeld Abstiegskampf, aber Klassenerhalt Abstieg oder Relegation Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die rechte defensive Außenbahn gehört Leihspieler Arthur (23). Als passender Gegenpart auf der linken Seite dürfte sich im Verlauf der Saison Moussa Ndiaye (24) herauskristallisieren. Die neue Nummer eins ist Karl Hein (24), der nach Leihe in diesem Sommer fest vom FC Arsenal verpflichtet wurde und sich im Duell mit Alexander Schlager (30) vorerst durchgesetzt hat.

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Vervollständigt wird die erste Elf durch die langjährige Achse um Marco Friedl (28), Amos Pieper (28) und Senne Lynen (27). Zudem kehrt mit Mitchel Weiser (32) der – sofern fit – wohl wichtigste Spieler von einem Kreuzbandriss zurück. Aufgrund des Abgangs von Samuel Mbangula (22) und des verletzungsbedingten Ausfalls von Justin Njinmah (25) ist er für eine offensivere Rolle auf der rechten Seite eingeplant.

Die neue Werder-Elf