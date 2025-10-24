Ex-Bayer Bernat bietet sich an

Geht es nach Juan Bernat, so wird der Linksverteidiger zeitnah seine Rückkehr in den Profifußball feiern. Wie der 32-jährige Spanier über Social Media mitteilt, ist er vollständig von seinen Leistenproblemen geheilt. Er habe „Monate intensiver Rehabilitation und Vorbereitung“ hinter sich und könne behaupten „zu einhundert Prozent erholt“ zu sein.

Derzeit ist Bernat ohne Klub. Sein Vertrag beim FC Getafe lief im Sommer aus. In der Vergangenheit spielte der technisch versierte Außenverteidiger unter anderem auch für den FC Bayern und für Paris St. Germain. Er ist vierfacher deutscher und vierfacher französischer Meister, gewann außerdem zahlreiche Pokalwettbewerbe mit seinen Teams.