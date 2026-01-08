Gala-Profi Demir in die Bundesliga?

Yusuf Demir möchte Galatasaray im Winter offenbar verlassen. Nach Informationen von ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ präferiert der 22-Jährige einen Transfer nach Deutschland, Italien oder Spanien. Die türkischen Klubs Göztepe und Genclerbirligi sollen zwar bereits angefragt haben, doch der offensive Mittelfeldspieler hat kein Interesse an einem Wechsel zu einem abstiegsbedrohten Klub.

Demir wurde bei Rapid Wien ausgebildet und für die Hinserie der Saison 2021/22 an den FC Barcelona ausgeliehen. Da sich die Katalanen die an Einsätze gebundene Kaufpflicht aber nicht leisten konnten, wurde der Österreicher am Ende seiner Zeit in Spanien auf die Tribüne verbannt. Seit dem Sommer 2022 steht er bei Gala unter Vertrag, konnte dort den Ansprüchen jedoch nie gerecht werden. Nach nur 25 Pflichtspielen für den türkischen Spitzenklub strebt der Linksfuß nun einen Neustart an.