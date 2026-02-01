Angebot abgegeben: Schalkes Versuch bei Livolant

Auch bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen den VfL Bochum am gestrigen Samstag wurde das große Problem des FC Schalke 04 wieder einmal sichtbar. Nach vorne geht bisweilen nicht allzu viel. Als Knipser verpflichteten die Königsblauen Edin Dzeko (39), Dejan Ljubicic (28) soll mehr Kreativität ins Spiel bringen. Jetzt könnte noch ein Mann für die Außenbahn folgen.

Nach FT-Informationen haben die Schalker ein Angebot für Jérémy Livolant abgegeben. Die Klubbosse schlugen dessen aktuellem Arbeitgeber Casa Pia eine Leihe mit Kaufoption vor, stießen bei diesem Vorhaben aber auf taube Ohren. Die Portugiesen würden den 28-jährigen Leistungsträger – wenn überhaupt – verkaufen. Gespräche zwischen den handelnden Personen dauern noch an. Livolant selbst würde gerne bei Schalke unterzeichnen.

In 21 Spielen lieferte der Flügelstürmer fünf Tore und fünf Assists. Damit ruft der Franzose nicht nur das Interesse der Schalker hervor. Auch andere Vereine fühlten bereits vor, einen konkreten Vorstoß wagten bislang aber nur Gelsenkirchner. Bis 2027 ist Livolant noch an Casa Pia gebunden. Dementsprechend herrscht noch kein massiver Handlungsdruck beim Erstligisten.