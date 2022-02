Chelsea: Tuchel spricht über Gallagher-Rückkehr

Thomas Tuchel hat sich über die Zukunft von Conor Gallagher geäußert. Der Trainer des FC Chelsea sagte diesbezüglich auf der Spieltagspressekonferenz: „Wir wollten ihn hier haben, wie ich schon oft gesagt habe. In der Vorbereitung habe ich gesehen, dass er die Chance hat, in unserem Kader eine Rolle zu spielen.“ Darüber hinaus sei man an der Stamford Bridge „froh, dass er unser Spieler ist.“ (zitiert via ‚football.london‘)

Der 22-jährige Gallagher verbringt die laufende Saison leihweise bei Crystal Palace und gehört dort mit sieben Treffern und fünf Vorlagen in 24 Pflichtspielen zu den Leistungsträgern. Bei den Blues war die Konkurrenz für den zentralen Mittelfeldspieler mit N'Golo Kante (30), Jorginho (30) und Mateo Kovacic (27) vor der Saison noch zu prominent. Nach seiner nun genommenen Entwicklung könnte das vor der nächsten Saison schon anders aussehen.