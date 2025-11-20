Menü Suche
La Liga

Griezmann verrät Transferziel

von Daniel del Federico - Quelle: as
Griezmann 25-26 @Maxppp

Antoine Griezmann hat sein Wunschziel für die Zeit nach einem zukünftigen Abschied von Atlético Madrid verraten. Im Interview mit der ‚as‘ zeigt er sich von der Major League Soccer begeistert. „Jeder weiß, dass die MLS mein Traum ist“, sagt der 34-Jährige. Im Frühjahr verlängerte der Franzose seinen Vertrag in der spanischen Hauptstadt bis 2027. Zu der Zeit stand bereits ein Wechsel zu Los Angeles FC im Raum.

Griezmann erzielte für Atlético 203 Tore in seinen bisherigen 461 Partien und gewann mit den Colchoneros die Europa League, den UEFA Supercup und den spanischen Superpokal. Nichtsdestotrotz möchte sich der Weltmeister von 2018 nicht auf seinen bisherigen Erfolgen ausruhen. Auf die Frage, was es bei Atlético noch zu erreichen gibt, erklärt der Offensivakteur: „Die Liga gewinnen, die Champions League und einen Pokal. Es gibt noch viel zu tun, um den Fans und meinen Teamkollegen eine Freude zu bereiten.“

