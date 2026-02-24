Menü Suche
Premier League

Robertson vor Liverpool-Abschied?

von Tom Kunze
1 min.
Andrew Robertson @Maxppp

Die Zeit von Andy Robertson beim FC Liverpool neigt sich dem Ende entgegen. Wie das englische Portal ‚Caught Offside‘ berichtet, steht der 31-jährige Linksverteidiger unmittelbar vor einem Abgang im Sommer. Das Arbeitspapier des schottischen Nationalspielers bei den Reds läuft am Saisonende aus.

Robertson gehörte insbesondere unter Jürgen Klopp zu den absoluten Leistungsträgern im Liverpool-Kader. Seit seinem Wechsel an die Anfield Road 2017 feierte der Linksfuß zwei Meisterschaften und einen Champions League-Titel mit den Reds. Das Kapitel in Liverpool könnte für den 90-fachen Nationalspieler nun jedoch nach neun Jahren enden, auch weil Milos Kerkez (22) in der laufenden Saison bislang überwiegend den Vorzug erhielt. Im Falle eines Wechsels stünden Tottenham Hotspur, die Wolverhamton Wanderers, Crystal Palace, Aston Villa, Atlético Madrid und Celtic Glasgow als Interessenten bereit.

