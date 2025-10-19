Neuer Nottingham-Trainer per Klausel?

Dem FC Fulham wären die Hände gebunden, sollte Marco Silva sich für ein Engagement bei Nottingham Forest entscheiden. Laut dem ‚Guardian‘ besitzt der Portugiese eine Ausstiegsklausel in Höhe von etwas mehr als neun Millionen Euro.

Silva zählt neben den vereinslosen Sean Dyche und Roberto Mancini zu den Kandidaten für die Nachfolge des gestern entlassenen Ange Postecoglou. Der Australier hatte erst im September bei Nottingham übernommen, aus acht Spielen aber nur zwei Punkte geholt.