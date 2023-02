FC Bayern: Hoeneß zum Vorgehen in der Causa Neuer

Uli Hoeneß setzt die Verantwortlichen des FC Bayern beim Thema Manuel Neuer indirekt unter Druck. „Das Interview hat für Wirbel und Aufregung gesorgt und auch mich überrascht. Die Medien haben in den ersten Tagen den Taktstock und die Deutungshoheit übernommen, das darf und wird nicht so bleiben. Die Verantwortlichen des FC Bayern werden sich in Kürze zu der Angelegenheit öffentlich äußern, rund ums Paris-Rückspiel könnte dafür der richtige Zeitpunkt sein“, so der Ehrenpräsident des FC Bayern im Interview mit der ‚Leipziger Volkszeitung‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es sind Worte, die wie eine Handlungsaufforderung wirken. Schließlich wird nun ein Statement der Bayern-Verantwortlichen erwartet – egal, ob dieses bereits im Vorfeld und unabhängig von Hoeneß Aussagen geplant war. Der 71-Jährige ist davon überzeugt, dass Neuer nach seiner Rückkehr von einem Beinbruch erneut das Bayern-Tor hüten wird: „Ich sehe keine unüberbrückbaren Differenzen, die Probleme sind da, müssen in aller Ruhe und Offenheit besprochen und ausgeräumt werden. Manuel Neuer hat maßgeblich zu unseren Erfolgen und den Erfolgen der Nationalmannschaft beigetragen. Und wenn er wieder gesund ist, wird er die Handschuhe wieder anziehen.“

Lese-Tipp

Bayern: Mazraoui zurück am Ball