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2. Bundesliga

Offensiv-Verstärkung für Kiel

von Dominik Sandler - Quelle: TyC Sports | Uriel Lugt
3 min.
Tim Walter schaut sich im Stadion um @Maxppp

Zweitligist Holstein Kiel steht kurz vor dem Transfer von Guillermo Balzi. Wie ‚TyC Sports‘ berichtet, wird sich der offensive Mittelfeldspieler von Newell’s Old Boys den Störchen anschließen. Journalist Uriel Lugt ergänzt, dass sich der 24-Jährige bereits auf dem Weg nach Deutschland befindet, um den Medizincheck zu absolvieren.

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In Kiel soll Balzi bis 2029 unterschreiben, die KSV sichert sich 70 Prozent der Transferrechte. Der Argentinier hat die vergangenen zwei Saisons bei Levadiakos FC in Griechenland verbracht und war beim Erstligisten meist gesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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