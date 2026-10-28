Carvajal begründet Real-Abschied

Nachdem Daniel Carvajal nahezu seine gesamte Karriere bei Real Madrid verbracht hatte, endete das Kapitel bei den Königlichen im vergangenen Sommer. Der 34-Jährige begründet das gegenüber ‚Cadena SER‘ vor allem damit, wieder auf mehr Spielzeit kommen zu wollen: „In den letzten zwei Jahren, mit der Verletzung, habe ich das ein wenig vermisst und wollte mich wieder wie ein Spieler fühlen.“ Die Entscheidung, beim FC Getafe zu unterschreiben, sei „sehr leidenschaftlich“ gewesen.

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Unter Álvaro Arbeloa war der Rechtsverteidiger in der vergangenen Saison nach einigen langwierigen Verletzungen kaum noch zum Einsatz gekommen. Bei der Weltmeisterschaft fehlte Carvajal dann auch im Kader von Spanien. „Seit ich im Oktober zurückgekommen bin, also im Januar oder Februar, bin ich nicht mehr so relevant gewesen. Am Ende der Saison nahmen meine Entourage und der Verein Kontakt auf, und wir entschieden, dass das Beste ein Ausstieg wäre“, so Carvajal.