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Bundesliga

Überraschender Verkaufskandidat bei Bayern

Der FC Bayern blickt nach dem Gewinn der Meisterschaft schon nach vorne. Im Sommer könnte ein Verteidiger überraschend gehen.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Hiroki Ito liegt sich mit den Bayern-Spielern in den Armen @Maxppp

Leon Goretzka und Raphaël Guerreiro sind schon sicher weg und Nicolas Jackson wird den FC Bayern ebenfalls quasi sicher verlassen. Möglich ist außerdem, dass noch der ein oder andere Akteur dazukommt. Erst recht, wenn die Münchner sich auf dem Transfermarkt verstärken wollen.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, ist inzwischen Hiroki Ito ein Verkaufskandidat. Der 26-Jährige werde zwar an der Säbener Straße sehr geschätzt, bei einem passenden Angebot könnten die Bayern aber den Daumen für einen Verkauf heben.

Sollten die Bayern Hiroki Ito im Sommer abgeben?
- Ende in 3 Tagen
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Neben Ito gilt in der Abwehr auch Min-jae Kim (29) als Kandidat für einen Abgang. Sollten beide gehen, müsste der FCB sich wohl um Ersatz kümmern. Ito war vor zwei Jahren für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen.

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In den vergangenen beiden Jahren hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn alle Spieler fit sind, ist Ito in Spitzenspielen kein Kandidat für die erste Elf, entsprechend ist er auch nicht unantastbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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