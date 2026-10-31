RB: 50 Millionen für neuen Flügel?

Bei Shakhtar Donetsk hat die Verpflichtung brasilianischer Spieler Tradition. So ist auch Alisson vor eineinhalb Jahren von Atlético Mineiro in die Ukraine gewechselt. Seitdem entwickelt sich der 21-Jährige dort herausragend. In dieser Saison steht er bei fünf Toren und fünf Vorlagen nach 13 Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2025 wäre er aber beinahe bei RB Leipzig gelandet. Das verrät Journalist Igor Tsyganyk, den das ukrainische Sportportal ‚Terrikon‘ wie folgt zitiert: „Ich weiß, dass Alisson zu RB Leipzig wechseln konnte, aber nicht in dieser Saison, sondern im Sommer 2025. Diesen Sommer hat Shakhtar die Möglichkeit nicht mehr in Betracht gezogen, den Brasilianer wegen der Teilnahme an der Champions League zu verkaufen.“

Dem Portal zufolge sind die Sachsen aber nach wie vor am Linksfuß interessiert und sollen sogar ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro vorbereiten. Donetsk verlange aktuell aber stolze 50 Millionen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden Klubs bei einer solchen Diskrepanz in den Vorstellungen über die Ablöse annähern können. Im vergangenen Sommer war Alisson auch bei Bayer Leverkusen ein Kandidat, letztlich wechselte aber Moussa Diaby (27) ein zweites Mal unters Bayer-Kreuz.