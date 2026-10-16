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Bundesliga

Freiburg gibt Scherhant-Update

von Julian Jasch
Derry Scherhant mit einem breiten Lächeln im Gesicht @Maxppp

Der SC Freiburg kann im kommenden Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr) gegebenenfalls wieder auf Derry Scherhant (23) und Jan-Niklas Beste (27) bauen. Im Anschluss an den gestrigen 3:2-Sieg in der Conference League gegen den FK Jablonec, bei dem die Flügelzange nicht mit dabei war, sagte Cheftrainer Julian Schuster: „Wir hoffen, dass sie am Wochenende dabei sein können. Unsere Physiotherapeuten arbeiten intensiv daran.“

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Scherhant und Beste spielten sich in dieser Saison auf den offensiven Außenbahnen fest und trugen maßgeblich zum starken Saisonstart bei. Zusammen steht das Offensiv-Duo bei zehn Scorerpunkten (zwei Tore, acht Vorlagen).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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