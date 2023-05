Neue Option für Félix?

Der beim FC Chelsea so glücklose João Félix könnte im Sommer innerhalb der Premier League weiterziehen. Laut einem Bericht der ‚Marca‘ bekundet Newcastle United Interesse an dem von Atlético Madrid an die Blues verliehenen Offensivspieler. Dort habe der Portugiese auch die realistische Aussicht auf Champions League-Fußball.

In den vergangenen Wochen hatte sich herauskristallisiert, dass Atlético 100 Millionen Euro für einen festen Transfer von Félix fordert. Eine erneute Leihe kostet dem Vernehmen nach rund 18 Millionen Euro. Bei Chelsea hinkt der Hochbegabte wie so viele Stars den Erwartungen meilenweit hinterher. Bislang zeichnet sich nicht ab, dass die Londoner eine Weiterverpflichtung ernsthaft in Erwägung ziehen.

