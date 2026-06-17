Tresoldi bestätigt Rückkehr-Gedanken

Nicolò Tresoldi (21) vom FC Brügge behält die Bundesliga fest im Blick. Auf die Frage der ‚Sport Bild‘, ob er sich eine Deutschland-Rückkehr vorstellen könne, wird der deutsche U21-Stürmer deutlich: „Natürlich, aber ich bin auch gerne im Ausland. Schließlich bin ich in Italien geboren und aufgewachsen. Mit 13 Jahren kam ich nach Hannover und bin jetzt in Belgien. Ich mag es zu reisen und in anderen Ländern zu spielen. Ich kann mir daher alles vorstellen und sage zu nichts nein. Aktuell bin ich aber gerne in Brügge.“

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Tresoldi hat in Brügge für Furore gesorgt und war in der abgelaufenen Saison in 58 Pflichtspielen an 32 Treffern direkt beteiligt. Das hat ihn unter anderem auch auf den Schirm von Bundestrainer Julian Nagelsmann bugsiert, mit dem der Angreifer in regem Austausch steht. Dass er auch in der kommenden Saison noch in Belgien aufläuft, ist nicht in Stein gemeißelt: „Stand jetzt, ja. Aber im Sommer kann alles passieren.“