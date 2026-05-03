Bei der Aufstiegsfeier: Schalke verkündet Muslic-Verlängerung

Seit dem späten Samstagabend ist es offiziell: Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück. Ein 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf reichte den Königsblauen, um den Aufstieg klarzumachen. Beim Abpfiff brachen in der Veltins-Arena alle Dämme, Spieler und Fans feierten ausgelassen – zu einem im Vorfeld gefürchteten Platzsturm kam es nicht.

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Inmitten der Feierlichkeiten verkündete S04 dann auch offiziell, was sich schon medial in den vergangenen Wochen angekündigt hatte: Der Vertrag von Trainer Miron Muslic wurde automatisch bis 2028 verlängert. Dafür verantwortlich ist eine Aufstiegsklausel im Arbeitspapier des Coaches.

Auch im Stadion teilte Schalke den anwesenden Fans die Verlängerung offiziell mit. Jubel brach aus. Muslic selbst hatte kurz zuvor eine Rede am Stadionmikrofon gehalten: „Wir machen weiter. Gemeinsam. Tausend Dank!“

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Und auf der Pressekonferenz nach der Partie – inklusive obligatorischer Bierdusche durch jubelnde Spieler – erklärte Muslic dann noch einmal: „Schalke ist ein Gigant. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Das bedeutet uns alles. Ich bin der glücklichste Trainer Deutschlands und das werde ich mindestens die nächsten zwei Jahre auch bleiben.“

Der 43-jährige Österreicher hatte im vergangenen Sommer auf Schalke übernommen. Zusammen mit Star-Einkäufen wie Edin Dzeko (40) gelang es ihm, die Königsblauen in die Bundesliga zurückzuführen.